2020-03-23T14:03:32+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Коми под наблюдением находится 719 человек

Сняли с медицинского учета 174 человека
Дарья ЮДИНА
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В Коми увеличилось количество человек, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавирусаВ Коми увеличилось количество человек, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавирусаФото: Андрей АБРАМОВ
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Пресс-служба главы Коми сообщает, что по данным Управления Роспотребнадзора на 23 марта в нашем регионе по-прежнему один лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 719 человек, в том числе: 545 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу; девять человек, контактировавших с заболевшими в других субъектах России; 22 находятся в обсерваторах.

Всего сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 174 человека, в том числе за последние сутки – 30. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Напомним, что с 16 марта в Коми заработал режим повышенной готовности из-за коронавируса. Школы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение, культурные и спортивные мероприятия отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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