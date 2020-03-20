Перчатки, маски, гречка и усталость. Как жители Коми переживают коронавирус

16 марта в Сыктывкаре официально подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, в Коми ввели режим повышенной готовности, отменили все мероприятия, отпустили детей и студентов на дистанционное обучение. Все это на фоне паники, штурма магазинов и распространения фейков. Размеренная жизнь ушла в прошлое, многие сидят по домам и мониторят новости о «короне» (рекомендуем пользоваться официальными источниками). Как изменилась наша повседневность — в обзоре «КП-Коми».

Магазины

С полок сметают туалетную бумагу, гречку, сахар, но товар снова появляется. Почему в апокалиптической картине мира без этих продуктов не обойтись - загадка.

Фото Максима Майера

В магазинах продавцы надели маски и принарядились в перчатки, так они чувствуют себя безопаснее, а то мало ли что. Перчатки пока можно купить в аптеках, а вот вопрос «Есть ли маски?» вызывает у фармацевтов нервный смешок. Их пока нет. Нигде.

Фото Таисия П.

Такси

«Таксисты — в зоне риска», - написали в одном из крупнейших сообщества такси. Водители провели среди своих ликбез: «Заражение в основном происходит через контакт рук с глазами, носом и ртом, поскольку своими руками мы касаемся денег, на которые мог попасть вирус. Как вариант - перейти на безналичный расчет».

Учителя

С понедельника школы перешли на дистанционное обучение. Это не просто сложно, а очень сложно, рассказали анонимно «КП-Коми» учителя. «С утра до ночи я в телефоне, в социальных сетях, отвечаю на вопросы. Глаза опухшие», - делится педагог.

Кроме того, не все родители пока набили руку в технических вопросах, не знают, как работать с Google Формами, например.

- На днях не работал журнал на портале «Сетевой Город. Республика Коми». Из-за большого потока людей в сети учителя не могли выложить домашнее задание. В приемную позвонила гневная мама, орала в трубку, что мы не выкладываем домашнее задание. А что делать? - рассказала преподаватель.

В школьном классе во время эпидемии коронавируса COVID-19Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученики

На дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы, о чем «КП-Коми» рассказала ученица гимназии искусств при главе Коми Ксения Попова:

- Ты в любой момент можешь залезть в интернет, чтобы найти нужную для урока информацию. Кроме того, ты сам распределяешь время выполнения уроков и можешь параллельно заниматься своими делами (слушать музыку/переписываться). Отменяются все контрольные, к которым нужно готовиться так серьезно. Если нужно сдавать стихи учителю, то можно просто позвонить ему по видеосвязи и, не волнуясь, рассказать, - рассказала ученица седьмого класса.

Однако на дистанционном обучении есть и свои минусы. Особенно не повезло должникам, которым приходится названивать педагогу, чтобы выпросить дополнительные задания и исправить плачевное положение.

- Некоторым даже приходится просить родителей написать заявление и идти в школу, чтобы сдать заваленный материал, - говорит гимназистка.

Госучреждения

Некоторые учреждения Коми сообщают об ограничительных мерах. Так, Коми энергосбытовая компания порекомендовала клиентам временно воздержаться от посещения офисов. Центры и офисы «Мои документы» тоже ограничивают количество людей. Особенно строго к мерам защиты от коронавируса приступили в учреждениях соцзащиты региона: измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиками. Посмотрите, какое заботливое фото.

Фото Минтруда Коми

Священники

Мы уже писали о том, как в храмах Коми противостоят коронавирусу. Священники не остаются в стороне — рассказывают о том, как важно носить маски.

Иван Коюшев подает пример жителям Коми

- Носить маску - проявление любви. И не важно коронавирус, или пневмония, или грипп. Маску должны носить как больные, так и здоровые. Кто знает, кто является носителем и уже болен? Есть инкубационный период, когда болезнь не проявляется. Вот такой «здоровый» носитель более опасен.Это я всё к тому, что мы должны быть движимы мыслью - я ношу маску ради другого, - поделился своим мнением священнослужитель Иван Коюшев.

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