В Сыктывкаре начали шить маски: «Хватит всем. Будем работать в три смены»

В аптеках столицы Коми из-за коронавируса исчезли маски. Куда идти за индивидуальными средствами защиты, которые ныне по цене золота, люди не знают. Оказалось, что за решение проблемы дефицита взялась местная швейная фабрика, которая бросила все свои силы на пошив индивидуальных средств защиты.

16 марта глава Коми Сергей Гапликов поставил задачу в течение суток решить проблему с дефицитом масок. К счастью, решение нашли, маски в экстренном порядке шьют на предприятии «Текстиль Коми».

- Подали заявку на лицензирование. Маски уже продаем, медицинские учреждения заказывают. Самый большой заказ, который нам сейчас поступил, - 5 тысяч штук, - рассказали в компании.

Фирма изготавливает многоразовые маски. Их, как и одноразовые, нужно носить не более 2-3 часов, а затем сменять на другие. Использованное же изделие следует постирать в щелочном растворе (на литр воды — чайная ложка соды). «Для того, чтобы убить вирус (не только коронавирус, но и любой другой вирус) в этом растворе нужно кипятить маску не менее 15 минут)» - уточнили на швейном предприятии.

Маски скоро появится в сети магазинов «Текстиль Коми» - средства индивидуальной защиты из медицинской ткани можно будет купить в розницу за 250 рублей, а из бязи — за 130 рублей.

- Цены не поменяются. Если это будет необходимо, будем работать в три смены. Маски сошьем всем. Не паникуйте! - подытожили в компании.

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В аптеках столицы Коми средств защиты не найти, а на сайте объявлений они есть (подробности).