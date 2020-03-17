На предприятиях Коми будут производить защитные маски

В аптеках столицы Коми из-за коронавируса исчезли маски. Ситуация по другим городам республики практически идентична. Куда идти за индивидуальными средствами защиты, которые ныне по цене золота, люди не знают. В Минздраве Коми пообещали решить проблему — например, производить маски на предприятиях региона.

Вчера, 16 марта, прошло заседание межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. На нем глава Коми Сергей Гапликов поставил задачу в течение суток представить предложения по устранению дефицита средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

- В числе возможных вариантов решения этой задачи – организация производства средств индивидуальной защиты на предприятиях республики, - говорится в ответе Минздрава на запрос «КП-Коми».

Правда, как и на каких предприятиях это будет осуществляться, не говорится — вопрос еще прорабатывается.

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