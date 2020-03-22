2020-03-22T09:13:08+03:00
Общество

В Верхнюю Максаковку прибежал лосенок: его отправят в Ыб

Он вышел в поселок из-за собак
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Фото: .Финно-Угорский ЭтнопаркФото: .Финно-Угорский Этнопарк
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В субботу, 21 марта, в Верхнюю Максаковку прибежал лосенок, его должны отправить в Финно-угорский этнопарк в Ыбе. Об этом сообщается на странице Минприроды Коми в социальной сети «ВКонтакте».

Двухгодовалый лосенок появился на улицах Максаковки и сразу же привлек внимание жителей. Взрослые и дети вышли на улицу, чтобы поближе рассмотреть его и сделать фото и видео. В Максаковку также выехали сотрудники охотуправления Минприроды Коми, республиканского общества охотников, МЧС и полиции. Лосенка перевезли на конеферму, где его осмотрел ветеринар. В понедельник, 23 марта, лосенка перевезут в этнопарк, где уже живут две лосихи.

В Минприроды Коми отметили, что выход животного в поселок спровоцировали собаки.

– Хорошо, что с животным всё в порядке, надеюсь, что в этнопарке ему будет комфортно и он быстро адаптируется, – отметил глава ведомства Роман Полшведкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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