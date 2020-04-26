В больнице Усинска в мае начнут проверять вахтовиков на COVID-19

Главврач городской больницы Усинска в официальной группе медучреждения «ВКонтакте» отчитался о работе, сделанной за неделю. Максим Чуркин сообщил, что в мае в больнице начнут проверять вахтовиков на наличие COVID-19.

Так, в больнице закончили монтаж централизованной системы кислорода и сжатого воздуха в инфекционном отделении. Теперь 15 из 21 койки отделения обеспечены кислородом. Семь коек отдали для больных коронавирусом, которым нужны аппараты ИВЛ. Также монтаж системы подачи кислорода начали во втором здании больничного городка. Предполагается, что там будут лечиться пациенты с пневмониями средней степени тяжести.

Взрослая поликлиника переехала в здание стационара и теперь располагается на втором этаже шестиэтажного корпуса. С 25 апреля поликлиника работает на новом месте. В освободившемся здании поликлиники возможно будет развернуть дополнительно до 100-150 «ковидных» коек. На следующей неделе в здание начнут завозить кровати и другое необходимое оборудование.

Медучреждение получило от минздрава Коми получила экспресс-тесты для определения антител к коронавирусу. Ещё в инфекционное отделение поступил анализатор КЩС, который позволит в течение нескольких минут определять газовый состав крови и правильно подбирать интенсивную терапию (медикаменты, режимы искусственной вентиляции легких и т.д.) у тяжелых больных. Кроме того, в больницу поступила вторая партия медикаментов, закупленных для лечения COVID-19, а также средства индивидуальной защиты.

Сейчас больница ждет от регионального Минздрава мобильный комплекс компьютерной томографии, который установят рядом с инфекционным отделением. Он позволит быстрее проводить КТ-исследования тяжелым пациентам, избегая их транспортировки в стационар.

Больница готовиться проводить тесты для вахтовиков после двухнедельного карантина. Руководство договорилось о поставке экспресс-тестов. Планируется начать тестирование в мае. Также на следующей неделе больница планирует возобновить проведение медицинских осмотров для некоторых категорий работников.

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