Коронавирус в Коми: карта заражения на 25 апреля 2020

Сегодня в Коми зарегистрировали 8 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике по состоянию на 25 апреля зафиксировали 561 случай заболевания COVID-19. Смотрим, в какие муниципалитеты Коми вирус успел забраться.

Мы ориентируемся на сводки, которые размещает районы. По наблюдениям в выходные администрации муниципалитетов работают размеренно - не всегда размещают данные. Именно поэтому в понедельник всегда готовимся к шквалу новых случаев, которые вовсе не новые: просто в выходные о них и не говорили. 25 апреля получилось невероятно спокойным - о случаях заболевания не рассказали.

Инфографика Алексея Понарядова

Необычная ситуация сложилась в Койгородском районе: вчера сообщали о первом заболевшем коронавирусом, сегодня (внезапно) - в районе ноль заболевших. Так как ситуация не вполне ясна, не будет пока менять нашу карту - в понедельник уточним загадочный случай.

Самое большее количество заболевших в районах - в Корткеросском районе: там 16 заболевших (по ситуации на 24 апреля). На втором месте - Сыктывдинский (по состоянию на 22 апреля) и Усть-Куломский районы (по состоянию на 22 апреля): по 14 инфицированных.

В Ухте - 12 зараженных.

В Княжпогостском районе - 11 случаев заболевания (по информации на 23 апреля). В Прилузском районе тоже 11 человек с COVID-19 (по ситуации на 22 апреля) От Усть-Вымского района давно не было вестей - там заболели 9 человек (по ситуации на 21 апреля). В Усинске - по-прежнему болеют девять человек. В Печоре коронавирусом заразились шесть человек.

В Удорском районе - три заболевших (по ситуации на 23 апреля). В Сысольском районе - два заболевших (по состоянию на 24 апреля).

В Сосногорском районе (по ситуации на 24 апреля), в Усть-Цилемском районе (по ситуации на 24 апреля) - по одному заболевшему. В Воркуте был один инфицированный, но он выздоровел.

Случаев заболевания не зафиксировано в Ижемском районе, в Троицко-Печорском районе, Инте (по состоянию на 20 апреля).

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