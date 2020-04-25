2020-04-25T13:31:44+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 25 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек

Сейчас в республике 561 лабораторно подтвержденный случай COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: лаборатория в больницеФото: лаборатория в больницеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась официальная информация о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в стране. Всего в России зарегистрировано 5 966 новых случаев инфицирования, а в Республике Коми - 8 новых случаев.

По состоянию на 25 апреля, в Коми лабораторно подтверждено 561 случай заболевания.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Прекрасная новость в том, что республика уже на 11 месте по уровню заболевания в стране.

Скрин с сайта стопкорнавирус.рф

Скрин с сайта стопкорнавирус.рф

Почти три недели Коми удерживала лидерство в печальном списке одного из самых коронавирусных регионов страны. На этой неделе ситуация стала меняться в лучшую сторону. Еще 21 апреля регион входил в пятерку регионов с самым большим числом пациентов с COVID-19. Уже 22 апреля Коми заняла шестое место, 23 апреля - опустилась на седьмое место, а 24 апреля - на девятое место. Осталось надеяться, что Коми в рейтинге спустится еще на несколько ступеней ниже, а слава самого коронавирусного региона России останется в прошлом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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