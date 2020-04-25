В Сыктывкаре новорожденного верблюжонка предлагают назвать Ковидом

7 апреля в сыктывкарском конном центре «Аврора» родился верблюжонок. Директор учреждения Наталья Денисова устроила мини-конкурс на кличку для новорожденного. Победитель состязания получит приз от депутата городского совета.

Родители малыша - верблюд Мартин и его подруга Лейла. В прошлом году Лейлу купили у передвижного цирка. Она заняла место в сердце Мартина, который два года назад потерял возлюбленную Снежану - верблюдица и ее детеныш погибли при родах.

- Уважаемые жители города Сыктывкара, раз уж наши верблюды имеют своеобразный статус символа нашей Республики Коми, то и имя новоявленному верблюжонку давайте придумаем вместе! Присылайте свои варианты кличек в комментарии, затем с помощью голосования выберем самое оригинальное имя. Автор получит ценный приз от депутата партии «Единая Россия», заместителя председателя совета Сыктывкара Натальи Логиной, - сообщается в группе центра в социальной сети «Вконтакте».

Сыктывкарцы предложили невероятное количество милых прозвищ для малыша - Верба, Изумруд, Пера, Оскар, Руч, Уно, Любомир, Рыжик, Вильгельм, Сириус, Мичлун и так далее. Среди прочих особо выделяется предложение назвать верблюжонка Ковидом - все-таки на злобу дня. Кстати, это имя довольно популярно в России и мире. Так, недавно родившегося в «Сафари-парке» Краснодара лемура назвали Covid.

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