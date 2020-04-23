2020-04-23T12:15:51+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 23 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 15 человек

Сейчас в республике 542 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Так берут пробы на тест коронавируса у прибывающих в аэропортуТак берут пробы на тест коронавируса у прибывающих в аэропорту
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По ситуации на 23 апреля в России зафиксировали 4 774 новых случаев заболевания COVID-19. В Республике Коми на сегодня зарегистрировали 15 новых случаев.

Всего в нашем регионе лабораторно подтверждено 542 случая COVID-19. Хорошая новость в том, что республика уже не на шестом, а на седьмом месте по заболеваемости коронавирусом в стране. Впереди Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Мурманская и Ленинградская области.

Новые случаи

Новые случаи

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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А еще несколько месяцев назад все думали, что до нас не дойдет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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