Коронавирус в Коми: карта заражения на 22 апреля 2020 года

22 апреля в Коми зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в республике - 527 инфицированных. В последнее время вирус сбавил свои обороты, что позволило нашему региону покинуть пятерку лидеров по заболеваемости. Публикуем, где выявили новых пациентов с коронавирусом в районах Коми.

Новые случаи

В Усинске - новый случай инфицирования, состояние пациента средней степени тяжести. Всего в городе 9 зараженных COVID-19.

В Ухте тоже рассказали о новом пациенте с коронависом - он пришел в больницу с признаками ОРВИ, а оказался носителем COVID-19 (и так бывает). Итого на сегодня в Ухте 10 случаев заболевания.

На Удоре прирост - было два инфицированных, а стало три пациента с COVID-19.

В Прилузском районе грустно с информированием населения, но сегодня муниципалитет наконец обнародовал свежие сводки. В районе плюс два инфицированных COVID-19, всего - 11 случаев заболевания.

В Печоре - новый случай заболевания, всего шесть инфицированных.

Карта сформирована с помощью информации, которую предоставляют муниципалитеты

Без перемен

Руководитель Усть-Куломского района постоянно информирует о ситуации с COVID-19. По состоянию на 22 апреля в муниципалитете по-прежнему 14 человек с подтвержденным заболеванием. Из этого числа 11 человек находятся в инфекционной больнице Сыктывкара.

В Корткеросском районе - без перемен, по-прежнему 13 пациентов с COVID-19. Из нового - в районной больнице проводится масштабная дезинфекция, лечебное учреждение возвращается к нормальной работе.

Койгородский район всегда пунктуально публикует свежие данные о коронавирусе. Пока ситуация не поменялась - два пациента под подозрением, а под медицинским наблюдением 29 человек.

В Сосногорском районе вчера выявили первого заболевшего коронавирусом, сегодня ситуация не изменилась, новых случаев нет.

Сысольский район каждый день публикует актуальные сводки (молодцы). Пока ситуация без изменений - 2 пациента с подтвержденным заболеванием, под медицинским наблюдением - 20 человек.

Мы устали ждать свежих сводок из Троицко-Печорского района (последняя была 14 апреля) и позвонили в администрацию. Там сказали, что случаев заболевания нет и пообещали почаще публиковать актуальные сводки. Надеемся и верим.

Молчание - не золото

Руководитель Княжпогостского района Анатолий Немчинов всегда делится актуальной информацией о коронавирусе в муниципалитете. Однако сегодня информацию не опубликовал, значит все спокойно, по-прежнему 11 инфицированных пациентов.

В Усть-Вымском районе по ситуации на 21 апреля - 9 инфицированных, о новых случаях не сообщали.

В Усть-Цилемском районе по ситуации на 21 апреля заболевших коронавирусом нет, о чем глава района рассказал в специальном обращении.

В Сыктывдинском районе по состоянию на 20 апреля - 10 инфицированных Завтра попытаемся уточнить свежие данные по району.

Ижемский район перестал баловать свежими сводками. Последняя информация COVID-19 о датирована 20 апреля, согласно ей инфицированных в районе нет.

В Инте про COVID-19 особо не говорят. По данным на 20 апреля случаев заболевания нет.

Чуть не забыли про Воркуту, там был один зараженный, он выздоровел.

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