2020-04-21T22:12:24+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 21 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пробирка с анализом на коронавирусПробирка с анализом на коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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Вторник принес ворох новых подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах республики. Круто, что все больше муниципалитетов регулярно публикуют актуальные данные. Публикуем, где выявили новых пациентов с коронавирусом.

Новые случаи

В Корткеросском районе небольшая путаница с данными, но мы сегодня выяснили - в настоящее время в муниципалитете 13 подтвержденных случаев COVID-19.

В Княжпогостском районе - один новый случай коронавируса, а всего - 11 случаев.

В Усть-Куломском районе зафиксировано 14 случаев заражения, о новом случае заболевания сообщили сегодня.

В Усть-Вымском районе теперь 9 инфицированных, а вчера еще было 7 пациентов с COVID-19.

Неожиданные новости из Сосногорска - сегодня там официально зарегистрирован первый случай COVID-19. Пациент находился в Сосногорской ЦРБ, но его уже перевели в Ухтинскую городскую больницу № 1.

Карта распространения COVID-19 меняется каждый день

Карта распространения COVID-19 меняется каждый день

Без перемен

В Усинске по-прежнему 8 пациентов с подтвержденным в референс-центре COVID-19.

В Ухте тоже все спокойно, новых случаев не зарегистрировано. «Я сегодня довольный», - говорит по этому поводу мэр Ухты Магомед Османов.

В Койгородском районе по-прежнему под подозрением на коронавирус два человека. Это означает, что первый тест на инфекцию дал положительный результат, но он требует окончательного подтверждения в референс-центре, так что ждем новостей.

Усть-Цилемский район начал регулярно публиковать информацию о ситуации с коронавирусом. Сегодня побаловали видеообращением, и это круто. На сегодня заболевших там нет.

В Сысольском районе по-прежнему два подтвержденных случая заболевания, о чем сообщили в муниципалитете.

В Печоре новых случаев заболевания не выявлено. Печора - молодец, публикует свежие сводки каждый день. Правда, совсем без подробностей.

Молчание - не золото

Ижемский район сегодня не разместил свежую сводку, довольствуемся старыми данными от 20 апреля, которые гласят - заболевших в муниципалитете нет.

В Инте сегодня тишина. Вчера сообщали, что случаев заболевания в муниципалитете нет.

Сыктывдинский район не часто радует свежими сводками. По ситуации на 20 апреля там 10 инфицированных COVID-19.

Прилузский район публикует данные о коронавирусной ситуации в районе крайне редко. Последняя сводка, где говорится о девяти инфицированных в муниципалитете, датируется 16 апреля.

Троицко-Печорский район давно не публиковал данные, что мы начинаем волноваться. Последние сводки датированы 14 апреля.

Удорский район тоже не радует вниманием, последняя сводка о двух заболевших датирована еще 15 апреля.

Чуть не забыли про Воркуту, там был один зараженный, он выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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