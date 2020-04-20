Коронавирус в Коми: карта заражения на 20 апреля 2020 года

Спокойные выходные сменились тревожным понедельником - карта распространения коронавируса в Коми пополнилась новыми случаями. Публикуем, где выявили новых пациентов с COVID-19.

Новые случаи

Руководитель Княжпогостского района Анатолий Немчинов отчитался о новом случае заражения в районе - в муниципалитете теперь 10 инфицированных COVID-19. Все пациенты находятся на самоизоляции.

В Корткеросском районе тоже не все спокойно. 17 апреля сообщали о шести пациентах, сейчас их число увеличилось до девяти.

В Ухте подтвердили два новых случая заболевания. Сейчас три человека в больнице, шесть дома на самоизоляции, всего - 9 инфицированных.

Сысольский район долго держался в зеленой зоне. Однако сегодня стало известно, что и этот бастион пал. В муниципалитете два заболевших коронавирусом, результаты еще одного пациента ждут окончательного подтверждения.

В Усть-Вымском районе говорят о двух новых случаях заболевания, теперь семь пациентов борются с COVID-19.

В Усинске теперь восемь заболевших коронавирусом (данные подтверждены в референс-центре), а лишь вчера их было всего шесть.

В Сыктывдинском районе - 10 инфицированных COVID-19 . По последним данным, которые звучали 15 апреля, в муниципалитете было 5 заболевших.

В Печоре на один случай заболевания больше, сейчас там пять инфицированных COVID-19.

К сожалению, не все муниципалитеты предоставляет оперативную информацию

Без перемен

Ижемский район всегда радует свежими аккуратными сводками - по состоянию на 20 апреля муниципалитет по-прежнему в зеленой зоне, заболевших нет. Без перемен

В Койгородском районе по-прежнему под подозрением на коронавирус два человека. Это означает, что первый тест на инфекцию дал положительный результат, но он требует окончательного подтверждения в референс-центре, так что ждем новостей.

Глава администрации Инты Лариса Титовец сообщила, что заболевших в городе нет.

Сосногорский район всегда публикует аккуратные и подробные сводки, молодцы! По ситуации на 20 апреля случаев заболевания не зафиксировано.

Усть-Цилемский район наконец-то прервал молчание, там случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет.

Молчание - не золото

Прилузский район публикует данные о коронавирусной ситуации в районе крайне редко. Последняя сводка, где говорится о девяти инфицированных в муниципалитете, датируется 16 апреля.

Троицко-Печорский район так давно не публиковал данные, что мы начинаем волноваться. Последние сводки датированы 14 апреля.

Последние данные по Усть-Куломскому району тоже обнародовали довольно давно, еще 17 апреля.

Удорский район тоже не радует вниманием, последняя сводка о двух заболевших датирована еще 15 апреля.

Чуть не забыли про Воркуту, там был один зараженный, он выздоровел.

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