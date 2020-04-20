В Коми официально подтвердили еще один случай смерти от коронавируса

В Коми подтвердили еще один случай летального исхода от COVID-19. Всего вирус унес жизни четырех человек в регионе. Выздоровевшими признаны 21 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Коми.

Источник добавляет, что всего под медицинским наблюдением находится 4318 человек, в том числе: 3957 человек контактировали с заболевшими, 361 прибыли из-за рубежа. За последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 5 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Напомним, что по ситуации на 20 апреля в Коми лабораторно подтвержден 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Республика занимает пятое место по уровню заболеваемости в стране.

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