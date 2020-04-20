Из Эжвинской больницы госпитализируют всех зараженных COVID-19

В Эжвинской больнице, которая месяц назад взбудоражила всю страну новостями о вспышке COVID-19, пытаются выйти из «зараженного» состояния. В ближайшие дни в лечебном учреждении не останется ни одного пациента с коронавирусом - все они переедут в Коми республиканскую больницу. Сейчас больницу ждет капитальная дезинфекция, а через 1-2 недели (возможно) возобновят прием экстренных пациентов.

На прошедших выходных «розовый» корпус начали обрабатывать дезинфицирующими растворами. Сегодня, 20 апреля, проводится повторная санобработка. Кирпичный терапевтический корпус также ждет санобработка.

Инфицированных коронавирусом пациентов начали постепенно переводить в Коми республиканскую больницу, которую сейчас перепрофилируют в учреждение для пациентов с коронавирусом.

- Не инфицированных пациентов и тех, кто может находиться на самоизоляции в домашних условиях, выписываем под амбулаторное наблюдение с открытым больничным листом, - сообщают в больнице.

В ближайшие дни оба корпуса Эжвинской больницы планируют освободить от пациентов с коронавирусом и провести полную санобработку и дезинфекцию.

- При лучших раскладах мы надеемся на возобновление экстренного приема неотложных пациентов (неврологических, травматологических, хирургию, гинекологию) в чистой больнице через 1-2 недели. Сколько времени это займет на деле - посмотрим. О начале экстренного приема в приемном покое, по направлению врача из поликлиники и по скорой обязательно сообщим дополнительно позднее. О плановой госпитализации больных на оперативное лечение пока речи не идет, - подытожили в лечебном учреждении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надоело дома. Как жители Коми саботируют режим самоизоляции

«Комсомолка» пообщалась с главами городов и районов о том, соблюдают ли правила жители региона-лидера по заболеваемости коронавирусом (подробности).