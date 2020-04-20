Надоело дома. Как жители Коми саботируют режим самоизоляции

Республика Коми уже четвертую неделю живет в режиме самоизоляции. Люди уже выучили простой постулат - у вируса не будет шанса на распространение, если мы будем держаться друг от друга подальше. Однако если в первые дни многие соблюдали рекомендации, то сегодня все больше людей покидает дома просто потому, что «ну сколько же можно!». «Комсомолка» пообщалась с главами городов и районов о том, соблюдают ли правила самоизоляции жители региона-лидера по заболеваемости коронавирусом.

Руководитель Воркуты Игорь Гурьев говорит, что в первые две недели жители заполярного города придерживались требований по самоизоляции практически идеально. Этому способствовали и внутренняя ответственность горожан, и погодные условия.

Фото Игоря Гурьева. В Воркуте самоизоляции помогают и дворы, которые не всегда чистят вовремя

- Увы, сейчас, когда нормализовалась погода, людей на улице стало чуть больше. Видно, что многие устали сидеть дома. Надевают маски, выходят по своим делам. И это несмотря на первый случай заболевания в Воркуте (человек уже выздоровел). Всю необходимую работу мэрия, органы правопорядка, медики и другие службы проводят. Главная задача сейчас добиться максимальных мер: ограничить въезд в Воркуту по железной дороге. Ждем соответствующих решений правительства региона, - говорит Гурьев.

В Ухте по состоянию на 20 апреля семь подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Именно поэтому мэр Магомед Османов не перестает убеждать людей самоизолироваться.

– В целом, мы встречаем понимание со стороны горожан. На особом контроле те, кто прибыл из-за границы и находится на самоизоляции по медицинским показателям. Однако, встречаются и те, кто безответственно относится к введенным правилам. Такие случаи тоже есть, и мы по каждому конкретному случаю применяем меры воздействия. Радует, что такие неприятные моменты являются всё же исключением из правил, - говорит градоначальник. Напомним, что в Ухте недавно больной с коронавирусом свободно разгуливал по городу, мужчину пришлось принудительно госпитализировать.

Фото администрации Ухты

Столица Коми была пустынна в конце марта и начале апреля, что мы подтверждаем в этом репортаже. Однако прошла всего неделя и в соцсетях стали сообщать о столпотворениях и очередях. Однако в мэрии говорят, что горожане (в большинстве случаев) сидят дома.

- С момента введения обязательной самоизоляции горожане стали значительно реже выходить на улицу и, в большинстве, соблюдают установленные правила самоизоляции. Прогуливающихся по улицам жителей города практически нет, но автомобильное движение в Сыктывкаре, тем ни менее, достаточно активно. Я прошу всех сыктывкарцев набраться терпения и с пониманием отнестись к самоизоляции, ведь это самый действенный способ обезопасить себя и своих близких! - говорит градоначальница Наталья Хозяинова.

В Усинске по ситуации на 20 апреля шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. В 38- тысячном городе выдали 1990 пропусков для предприятий, учреждений, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В соцсетях ругаются - режим самоизоляции в городе не соблюдают. Мэрия отчасти это подтверждает.

Усинск на самоизоляции. Фото Накаеши Сидзю

- К режиму самоизоляции граждане относятся по-разному. Но большинство остаются дома. Часть трудоспособного населения работает удалённо. Проверкой пропусков занимаются сотрудники ОМВД России по Усинску, - рассказали в администрации города.

В муниципалитетах республики режим самоизоляции стараются соблюдать. Однако и малая плотность населения, и удаленность от городов дает о себе знать - люди размеренно гуляют и ходят за покупками. Например, руководитель Усть-Куломского района Сергей Рубан говорит, что большинство жителей придерживается режима самоизоляции, у многих маски, в том числе приобретенные у местных предпринимателей, которые наладили их пошив. Однако очереди в магазинах все же не редкость.

- Конечно, несмотря на отмену большинства автобусных маршрутов, жители района приезжают в райцентр в аптеки за более дешевыми продуктами питания, и это, конечно, создает дополнительную скученность населения, но торговые точки организовали работу по нахождению в торговом зале ограниченного количества покупателей. Кроме того, нанесены специальные метки, позволяющие соблюдать социальную дистанцию. Конечно, еще есть возможности для увеличения индекса самоизоляции, но людей и автомашин на улицах наших населенных пунктов стало значительно меньше, - говорит Сергей Рубан.

Отметим, что каждый вечер мы публикуем карту распространения вируса в регионе. Благодарим муниципалитеты, которые каждый день публикуют актуальные данные о COVID-19. К сожалению, таких районов немного.

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