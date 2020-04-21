В Корткеросском районе уже 13 человек инфицированы COVID-19

По ситуации на 21 апреля, число инфицированных коронавирусом выросло. Как отметил «КП-Коми» врио руководителя администрации Константин Сажин, на сегодня в районе зафиксировано 13 заболевших коронавирусом.

- Начальник Роспотребнадзора докладывает, что на сегодня у 13 человек диагностировали COVID-19, - отметил Константин Анатольевич.

Пациентов госпитализировали в инфекционную больницу Сыктывкара, два человека осталось в реанимации. Их тоже, скорее всего, увезут в город, когда их состояние стабилизируется.

Напомним, что сейчас в республике 507 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 21 пациент излечился, а 4 человека умерло от COVID-19.

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На сегодня инфицированы 491 пациент (подробности).