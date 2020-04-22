2020-04-22T10:52:30+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 22 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 20 человек

Сейчас в республике 527 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: пробирки для анализа на коронавирусНа фото: пробирки для анализа на коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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По ситуации на 22 апреля в России зафиксировали 5 236 новых случаев заболевания COVID-19. В Республике Коми на сегодня зарегистрировали 20 новых случаев.

Актуальная информация

Актуальная информация

Всего в нашем регионе лабораторно подтверждено 527 случаев COVID-19. Хорошая новость в том, что республика уже не на пятом, а на шестом месте по заболеваемости коронавирусом в стране. Впереди - Москва (31981), Московская область (6590), Санкт-Петербург (2267), Нижегородская область (929), а с сегодняшнего дня и Ленинградская область (537).

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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