Сыктывкар попал на «карту русских Уханей» - городов с самыми масштабными вспышками коронавируса

Слава самого коронавирусного региона будет преследовать Республику Коми еще долго. Сыктывкар удостоен печальной славы первого города, где вспышка COVID-19 была зарегистрирована в больнице. Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital внесла столицу Коми на «карту русских Уханей».

- Одна из первых вспышек коронавируса случилась в Коми: в первые дни апреля в Эжвинской городской больнице COVID-19 диагностировали у 55 человек — пациентов и медиков. После сообщений СМИ о том, что источником заражения мог стать один из работников медперсонала, следствие начало проверку. Быстрее, чем результаты следствия, в Коми случился кадровый переворот: сначала в отставку ушел глава республики Сергей Гапликов, затем врио губернатора Владимир Уйба (бывший замминистра здравоохранения РФ) уволил министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина и назначил на его место бывшего начальника Центральной медико-санитарной части № 38 Федерального медико-биологического агентства Викторию Филин, - пишет издание.

Визуал mediakit.iportal.ru

Кроме Сыктывкара на карту попал Брянск (49 человек в одной церкви), Вязьма (86 человек в доме престарелых), Уфа (170 человек в одной больнице), Архангельск (70 человек в одной психбольнице), Санкт-Петербург (60 человек в военной академии), Екатеринбург (91 человек в одной больнице).

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