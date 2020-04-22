«Плачу на техно» по-коми: самоизоляционное творчество жителей республики

Жители Коми продолжают переводить время в вынужденном самозаточении на творчество. Люди снимают ролики, пишут стихи и песни, темой которых становятся коронавирус и самоизоляция. Предлагаем вместе с героями нашей статьи взглянуть на действительность под другим углом, может, так переносить самоизоляцию будет легче?

#ПлачуНаТехно Сыктывкар.

Недавно группа «Cream Soda» выпустила свою версию песни «Плачу на техно» и клип на неё. Ролик сняли в соответствии с коронавирусными тенденциями. Особенно россиянам понравились танцы на балконах в безумных нарядах. Жители республики не могли пройти мимо: так появилась наша версия «плачу на техно». Тюрбан из полотенца вкупе с халатом, кастрюли как головной убор и сочетание платьев с носками: люди выгуляли свои лучшие домашние наряды и показали весь самоизоляционный шик в кадре.

Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно (ПАРОДИЯ).В период самоизоляции для тысяч россиян даже балкон - роскошь. Я не исключение. Всем, у кого нет балкона, посвящается..

Свою версию «плачу на техно» снял и Александр Пономарев из Айкино. Правда, за неимением балкона пришлось воспользоваться окном. Блогер посвятил роликам всем, у кого нет балкона. Еееее!

Уборка с ВУВВНом.Привет, наши дорогие зрители! В это трудное для всех время мы сидим дома, занимаемся делами, учимся! Чтобы вы не скучали, наша команда ВУВВНа передаёт вам видеопривет и предлагает сделать с нами танцевальную уборку И, конечно же, продезинфицировать всё дома. Берегите себя и своих близких, сидите дома!

Видеопародию на другую популярную заедающую песню сняли студенты СГУ им. Питирима Сорокина. Чем заняться во время самоизоляции, как не уборкой? Студенты предложили превратить обычную уборку в музыкальную: так веселее и калорий больше можно сжечь. Самоизоляция закончится, коронавирус утихнет, да и лето никто не отменял.

Видео в поддержку медиков Усинска.

Музыкальный видеопривет в поддержку медиков Усинска записал их коллега на пенсии Валерий Ильин. Отчеканенный, словно патриотичный мотив, рубленые фразы: песня во многом похожа на военные песни: и, как и в них, в видео Валерия Ильина последней нотой звучит надежда: «Эпидемия крылья сложит». Прям согласны. Будем надеяться, что это случится скоро.

ToEd - Коронавирус (Coronavirus).

Клип группы «To Ed» перекликается с творением Валерия Ильина фразой-рефреном «Мы будем жить». Ребята предлагают «отправить в трубу все раздоры» из-за коронавируса.

«КП-Коми» всеми руками «за»: давайте лучше послушаем песню и полюбуемся последними танцами злодея «Человека-коронавируса» на фоне магазинных стеллажей с гречей и туалетной бумагой - корона-то скоро слетит, как и в ролике (мы в это верим).

Ребята, вы все молодцы, жгите дальше!

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