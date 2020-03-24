Свадьбы vs коронавирус. Сыктывкарские эксперты советуют жениться летом

Коронавирус перемешал планы всех жителей России, в том числе и молодоженов, планирующих пышные свадьбы. Судя по всему о них в ближайшие месяцы придется забыть. Зато летом в Коми ожидается свадебный бум. Во всяком случае, эта пора наиболее благоприятна для проведения самого важного торжества в жизни многих, рассказали «КП-Коми» в одном из свадебных агентств в Коми.

В свадебных агентствах из-за угрозы распространения коронавируса уже давно перешли на онлайн-работу и советуют переносить свадьбы на лето.

- Мы не берем свадьбы на апрель. А в мае свадеб в принципе у нас не бывает. Готовим летние свадьбы. И чтобы к ним готовиться, нам не нужно нарушать карантин. Проводим встречи онлайн, общаемся в мессенджерах, - рассказали в студии стильных свадеб «Ежевика».

Однако эксперты уверены, что 2020-й год — это самое время, чтобы гулять на свадьбах. Главный аргумент в том, что в следующем свадьба обойдется молодоженам в копеечку.

- Бояться ли готовиться к свадьбе летом? Мы не боимся! Конечно, сложно предугадать развитие событий. Могу лишь утверждать, что свадьба в 2020-м году будет стоить дешевле, чем в 21-м. В следующем году платья, золото, продукты питания, а значит и счет в ресторане, подорожают. Декор также в связи с ростом цен на материалы увеличится в цене. Флористика скорее всего подорожает уже в этом году, - отметили эксперты.

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