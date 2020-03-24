2020-03-24T12:58:35+03:00
Общество

Свадьбы vs коронавирус. Сыктывкарские эксперты советуют жениться летом

В следующем году торжество может влететь в копеечку
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус перемешал планы всех жителей России, в том числе и молодоженов, планирующих пышные свадьбы. Судя по всему о них в ближайшие месяцы придется забыть. Зато летом в Коми ожидается свадебный бум. Во всяком случае, эта пора наиболее благоприятна для проведения самого важного торжества в жизни многих, рассказали «КП-Коми» в одном из свадебных агентств в Коми.

В свадебных агентствах из-за угрозы распространения коронавируса уже давно перешли на онлайн-работу и советуют переносить свадьбы на лето.

- Мы не берем свадьбы на апрель. А в мае свадеб в принципе у нас не бывает. Готовим летние свадьбы. И чтобы к ним готовиться, нам не нужно нарушать карантин. Проводим встречи онлайн, общаемся в мессенджерах, - рассказали в студии стильных свадеб «Ежевика».

Однако эксперты уверены, что 2020-й год — это самое время, чтобы гулять на свадьбах. Главный аргумент в том, что в следующем свадьба обойдется молодоженам в копеечку.

- Бояться ли готовиться к свадьбе летом? Мы не боимся! Конечно, сложно предугадать развитие событий. Могу лишь утверждать, что свадьба в 2020-м году будет стоить дешевле, чем в 21-м. В следующем году платья, золото, продукты питания, а значит и счет в ресторане, подорожают. Декор также в связи с ростом цен на материалы увеличится в цене. Флористика скорее всего подорожает уже в этом году, - отметили эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за эпидемии коронавируса американцы устраивают онлайн-свадьбы

Многие молодожены решили не отменять торжеств и приглашают гостей следить за их праздником в прямом эфире (подробности).

Молитва и дезинфекция: как в храмах Коми противостоят коронавирусу

Секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии архимандрит Филипп рассказал «КП-Коми», как церкви Коми защищают людей от распространения инфекции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми налоговики ограничили прием посетителей из-за коронавируса
Ухтинка уговорила бойфренда поджечь иномарку экс-супруга
Воркутинская швейная фабрика отреагировала на дефицит масок
В Усинске создадут интерактивную карту раздельного сбора отходов
В Сыктывкаре трехлетний малыш отравился настойкой боярышника
В Сыктывкаре продолжатся рейды по торговым центрам
Пропавшего в Воркуте мужчину нашли
В Сыктывкаре иномарка врезалась в ЗиЛ: пострадала женщина
Экс-главе Сыктывдинского района дали условный срок за превышение полномочий
В Прилузье восстановят сгоревшую администрацию села
Воркутинец лишился крупной суммы денег при заказе авиабилетов
В спортивных школах Республики отменены все спортивные мероприятия
Антисептики в Сыктывкаре появятся через две недели?
Врач-взяточница из военкомата Коми не смогла смягчить приговор
Жители села в Коми присматривают за одиноким лебедем
Пассажиры могут сдать невозвратные билеты
Осадки и сильный ветер: какой будет погода в Коми
В Удорском районе Mitsubishi упал под мост
В Воркуте бизнесмена оштрафовали за крупную партию снюсов
На ремонт дорог в Инте выделили почти 35 миллионов