В Коми заболевший коронавирусом выздоровел

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми на 24 марта в нашем регионе по-прежнему один лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Пациент выздоровел, готовится к выписке. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

- Пациент здоров, чувствует себя хорошо. Результаты анализов подтвердили отсутствие у него коронавирусной инфекции. Сегодня мы получили второй подряд отрицательный результат, и готовим его к выписке, - рассказал министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Напомним, вирус был выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. По возвращении в столицу Коми молодой человек был передан ответственным службам и помещён в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение.

Как сообщили в Республиканской инфекционной больнице, выздоровлению пациента способствовала своевременная госпитализация и, как следствие, оперативно назначенный курс лечения, соблюдение рекомендаций лечащих врачей.

Сейчас под наблюдением медиков остаётся 646 человек, в том числе: девять человек, контактировавших с заболевшими в других субъектах России; десять госпитализировано с респираторными заболеваниями; 25 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 15 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердили.

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