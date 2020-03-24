Из-за коронавируса пассажиропоток сыктывкарского аэропорта резко упал

Коронавирус бодро ломает мировую экономику, в том числе и сферу авиаперевозок. Страдают авиакомпании и аэропорты по всей планете. Сыктывкар — не исключение. Там пассажиропок, как и везде по Коми, резко упал, рассказали «КП-Коми» на предприятии.

Пустынный зал регистрации сыктывкарского аэропорта, который можно наблюдать всю неделю, можно сравнить с картинкой из фильма про запустение. У стойки авиакомпании - 1-2 человека, которые интересуются, нужно ли сдавать билеты из-за неудавшейся поездки и планировать поездки по России. Кассиры осторожно советуют: «Лучше переждать».

В зале регистрации - не менее пустынноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В принципе пустынность аэропорта объяснима временем суток и отсутствием ближайших рейсов. Однако малолюдность все равно бросается в глаза — такое обычно бывает глубокой ночью. Руководство аэропорта этот факт подтверждает.

- Пассажиропоток резко упал. На всех рейсах загрузка составляет порядка 30-40 человек, - рассказал «КП-Коми» директор сыктывкарского аэропорта Владимир Александров.

В зале ожидания - пустынноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что наземные перевозки тоже в зоне риска. Еще на прошлой неделе мы писали о том, что из-за коронавируса пассажиропоток Товарищества независимых перевозчиков упал вдвое, а Сыктывкарского авиапредприятия №1 — на 30%. Чтобы сгладить убытки, САТП №1 в тестовом режиме увеличивает интервалы движения.

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