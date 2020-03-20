2020-03-20T18:46:59+03:00
Общество

В Сыктывкаре из-за коронавируса автобусы будут ходить реже

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за снижения пассажиропотока
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 16 марта в Коми школьники и студенты учатся дистанционно из дома. Из-за этого пассажиропоток Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1 упал на 30%. Чтобы сократить убытки, компания временно увеличит интервалы движения некоторых автобусов, пишет пресс-служба сыктывкарской мэрии.

- Руководство автопредприятия вышло с предложением увеличить интервалы движения по ряду маршрутов. В связи с этим с 23 по 29 марта в пилотном режиме введено расписание выходного дня по муниципальным маршрутам №№ 1, 3, 12, 15, 21, 26, 29а, 33а, 38, 46. На этих направлениях интервал движения автобусов увеличится с 8 до 16 минут, - пояснил начальник управления ЖКХ города Александр Гонтарь.

Отметим, что изменения не коснутся эжвинского направления – автобусов маршрутов №№ 54, 18 и маршрутов №№ 9, 18, 19, 23д, 54, 55. Администрация будет держать этот вопрос на контроле в течение следующей недели. В случае поступления жалоб от людей работа автобусов будет корректироваться вплоть до перехода к прежнему расписанию.

Кстати, у второго перевозчика – Товарищества независимых перевозчиков – пассажиропоток упал в два раза. Но фирма решила пока не менять расписание движения автобусов.

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Главное — не паниковать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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