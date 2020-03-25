Российская биатлонистка не соблюдает условия карантина в Сыктывкаре

Российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает тренироваться в Сыктывкаре, несмотря на то, что сборная России находится на карантине после возвращения из Финляндии, сказала РИА Новости мать спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что биатлонисты национальной команды, выступавшие на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине. Этап Кубка мира прошел с 12 по 15 марта.

- Озвучили, что должны быть на карантине. Кристина уехала откататься в Сыктывкар, там достаточно хороший снег. Она нигде «не рисуется», по трассе катается. Поэтому пока есть снег, она работает. Дальше она планирует съездить на Камчатку - потренироваться и побывать на теплых источниках. Кажется, больше искусственно создали карантин по коронавируса и карантину. Мы реалисты, мы не паникуем, - добавила она, - сказала Резцова по телефону.

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