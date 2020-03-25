В Сыктывкаре целую больницу закрыли на карантин из-за короновируса

Со вчерашнего вечера соцсети бурлили неприятными новостями - в Эжвинской больнице подтверждены несколько случаев коронавируса. В оперативном штабе по коронавирусу в Коми сообщают, что в городской больнице Эжвы выявили людей с подозрением на опасную инфекцию. У них взяли анализы, их результатов ждут.

Сейчас на территории больницы введен карантин. В Республиканскую инфекционную больницу госпитализировали пять человек. Сообщается, что один человек выздоровел, сидит дома. У граждан взяты анализы, в ближайшее время будут получены результаты. Установлен круг их близких контактов, говорят в штабе.

- В больнице приняты ограничительные меры в целях профилактики распространения коронавируса. Напомним, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, все лица, прибывающие в Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса, - сообщают официальные источники.

Как добавляет «7x7 Коми» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Березина, среди заболевших есть заведующий отделением. Министр отказался раскрыть фамилию врача, сославшись на врачебную тайну. В Telegram-каналах сообщают, у врача высшей квалификационной категории недавно из-за границы прибыл ребенок. Доктор чувствовал недомогание, но ходил на работу, полагая, что подхватил простуду.

Напомним, что всем прибывшим необходимо обратиться на горячую линию 8-800-55-00000 в Коми. Гражданам необходимо сообщить о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей. Звонок бесплатный. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой ответственность по статье 236 УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская биатлонистка не соблюдает условия карантина в Сыктывкаре

Она недавно вернулась из Финляндии (подробности).