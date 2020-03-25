2020-03-25T14:06:27+03:00
Общество

Один из заболевших в сыктывкарской больнице - заведующий отделением и врач высшей категории

В столице Коми шестерых человек обследуют с подозрением на коронавирус
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Информация о возможных инфицированных взбудоражила всю республикуИнформация о возможных инфицированных взбудоражила всю республику
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В Сыктывкаре шесть человек подозревают в заражении коронавирусом. Распространителем инфекции может быть заведующий отделением, сообщает издание «7x7 Коми» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Березина.

Министр отказался раскрыть фамилию врача, сославшись на врачебную тайну. В Telegram-каналах сообщают, у врача высшей квалификационной категории недавно из-за границы прибыл ребенок. Доктор чувствовал недомогание, но ходил на работу, полагая, что подхватил простуду, но вчера он не смог провести операцию из-за плохого самочувствия.

По официальной информации, которая сегодня утром поступила из оперативного штаба по коронавирусу в Коми, под подозрением на опасное заболевание — шесть человек. Пишут, что один выздоровел, находится дома, а остальные госпитализированы в инфекционную больницу столицы. У них взяли анализов, ждут информации и просят сохранять спокойствие.

- В больнице приняты ограничительные меры в целях профилактики распространения коронавируса. Напомним, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, все лица, прибывающие в Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса, - сообщают официальные источники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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