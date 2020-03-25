2020-03-25T18:14:18+03:00
Общество

Изолированный из-за коронавируса сыктывкарец бежит марафон в семиметровой комнате

Он ведет прямую трансляцию своего забега в Instagram
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - InstagramФото - Instagram
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19-летний экс-сыктывкарец Антон Коншин в эти минуты бежит полный марафон - 42 километра 195 метра — в своей комнате. Парень, который находится на режиме самоизоляции в Черногории, ведет прямую трансляцию своего забега в Instagram. Все это, чтобы собрать средства для людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Молодой человек знает о недуге не понаслышке - им страдает его дедушка, который живет в Сыктывкаре.

Антон — студент самого престижного в мире Кембриджского университета в Англии. Но впервые в своей истории высшее учебное заведение закрыто на карантин. Именно поэтому парень отправился к маме, которая живет в Черногории. Ему, как прибывшему из неблагополучной по коронавирусу страны, предстоит провести две недели в режиме самоизоляции. Но молодой человек скучать не намерен. Сегодня, 25 марта, он бежит 42 километра в своей 7-метровой комнате.

Фото - скрин

Фото - скрин

- Цель забега - поддержать и собрать средства для благотворительной организации , которая оказывает помощь людям с болезнью Альцгеймера. Это важно для меня и дорого моему сердцу, потому что я искренне люблю страдающего от этой болезни деда. В прямом эфире я хочу поддержать и свою бабушку, которая заботится о нем. Я буду очень рад, если вы поддержите меня в прямом эфире, и перечислите какие-то средства на счет этого фонда, - сообщает парень.

В семиметровой комнате парень пробежит 6028 раз от двери до окна. Многочасовой забег сейчас в самом разгаре. Посмотреть на бегущего по комнате парня и перечислить деньги в помощь фонду можно по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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