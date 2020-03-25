2020-03-25T18:14:18+03:00
Общество

В Коми зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением медиков
Дарья ЮДИНА
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Сейчас заболевшие находятся под наблюдением. Фото Андрея КоврижныхСейчас заболевшие находятся под наблюдением. Фото Андрея Коврижных
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Управление Роспотребнадзора по Республике Коми сообщает, что в Сыктывкаре выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусом. Об этом Главный государственный санитарный врач региона Людмила Глушкова проинформировала Сергея Гапликова в ходе рабочего совещания по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет пресс-служба главы Коми.

Из государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске получены положительные результаты по двум пробам.

Оба инфицированных находятся под наблюдением врачей, они выявлены в отделении городской больницы Эжвинского района Сыктывкара. Предприняты все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

В больнице приняты ограничительные меры в целях профилактики распространения коронавируса. Устанавливается круг лиц, контактировавших с инфицированными.

Ранее в Сыктывкаре уже был зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Молодой человек прибыл из Ирана. Благодаря своевременной госпитализации и назначению оперативного курса лечения он уже выздоровел и выписан из больницы.

Напомним, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации, все лица, прибывающие в Республику Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса.

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой ответственность по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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