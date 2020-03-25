2020-03-25T18:14:18+03:00
Общество

Зампред правительства Коми: «Перед коронавирусом все равны»

Он отметил, что люди должны быть ответственны и осторожны. Это поможет остановить распространение инфекции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото rkomi.ruФото rkomi.ru
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Вчера в Коми стало известно, что единственный больной коронавирусом мужчина выздоровел. Однако счастье длилось недолго. Уже сегодня официально подтвердили два новых случая заражения. Разносчиком болезни мог стать хирург Эжвинской больницы, рассказал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. Первый зампред правительства Коми Михаил Порядин обратился к жителям Коми — от вируса не застрахован никто, поэтому нужно неукоснительно соблюдать все меры безопасности.

- Выявление новых случаев коронавирусной инфекции в Коми должно окончательно отрезвить всех тех скептиков, которые до этого момента несерьезно относились ко всей ситуации. Проблема существует. И не просто существует, она уже рядом с нами, - сказал Порядин.

Он отметил, что в Коми принимаются все меры, чтобы инфекция не распространилась. Однако одних усилий медиков недостаточно.

- Заболеть может каждый, независимо от социального статуса, пола и возраста. Мы призываем жителей Коми четко соблюдать все меры предосторожности и наши рекомендации. Поверьте, это делается для вашего же блага. Неважно, руководитель предприятия вы или рабочий на заводе. Эти правила для всех равны! Прежде всего надо соблюдать правила гигиены и избегать мест массового скопления людей, - подытожил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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