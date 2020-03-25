В Усинске суд рассмотрел дело женщины и двух детей, нарушивших карантин

Усинский городсой суд рассмотрел материалы по факту нарушения женщиной и двумя детьми карантина по коронавирусу. Об этом сообщает «Комиинформ».

Жительница города вернулась из-за границы, и ей была предписана самоизоляция. Женщине запретили покидать дом, посещать учебу, работу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, а также пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами. При первых признаках заболевания жительница Усинска должна была обратиться в скорую.

Спустя некоторое время к женщине и ее детям прибыли медики. В связи с повышенной температурой тела и болью в горле врачи взяли анализ на коронавирус. Постановлением главного государственного санитарного врача по городу Усинску № 1 было определено госпитализировать для обследования ответчика с ее детьми. Однако женщина от этого отказалась, и Роспотребнадзор обратился в суд.

Суд принял решение о принудительной госпитализации женщины и детей в Усинскую ЦРБ до окончания лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. В суде отметили, что материалы об уголовном деле по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». За нарушение режима самоизоляции грозит штраф до 80 тысяч рублей, а за распространение новой коронавирусной инфекции наступает уголовная ответственность.