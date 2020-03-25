2020-03-25T22:44:59+03:00
Общество

В Коми распределили деньги на народные проектов в сфере образования

На эти цели выделили более 17 миллионов рублей
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Коми распределили средства на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». Соответствующее постановление приняло республиканское правительство.

Всего между районами распределят 17 миллионов 100 тысяч рублей. Деньги получат 20 муниципалитетов, среди которых шесть городских округов и 14 районов. Наибольшую сумму в размере 1 419 775 рублей получат Усть-Вымский район, 1 473 600 рублей – Сыктывкар и третьим по величине дотации станет Княжпогостский район – 1 284 384 рублей.

Шесть районов республики получат фиксированную сумму в размере 600 тысяч рублей. Деньги будут переведены в бюджеты следующих муниципалитетов: Вуктыл, Усинск, а также Корткеросский, Сысольский, Удорский, Троицко-Печорский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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