2020-03-26T17:38:06+03:00
Общество

«Завяжите нитку на талии». Сыктывкарский тренер — о том, как не растолстеть на карантине

Советы дает нутрициолог и фитнес-тренер Евгения Чуракова
Анастасия МАШКАЛЕВА
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«Питайтесь правильно», - говорит Евгения Чуракова«Питайтесь правильно», - говорит Евгения Чуракова
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Большинство жителей республики проживут следующую выходную неделю дома из-за коронавируса. Многие из них еще не придумали, как распорядятся с неожиданно освободившимся временем. Некоторые тревожатся, что холодильник, который всегда в шаговой доступности, может сбить с пути правильного и дробного питания. Как не растолстеть? Советы дает сыктывкарский нутрициолог и фитнес-тренер Евгения Чуракова.

Спортивный зал можно устроить и дома

Спортивный зал можно устроить и дома

Почистите холодильник

Безжалостно выбрасывайте все продукты с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями и Е-консервантами. Польза для здоровья и фигуры в продуктах с понятными словами на упаковке! За основу корзины берите рыбу, мясо, яйца, цельнозерновые крупы долгой варки, овощи, зелень, фрукты, орехи, масла, кисломолочные продукты. Поменьше сложносочиненных рецептов: блюда должны быть максимально простыми: без соусов, сложных заправок, но с нерафинированным маслами

Придерживайтесь 4-5 разового питания

Три основных приема пищи и 1-2 перекуса. Бонусом — лайфхак «вилка на столе». Механизм прост: прежде чем подцепить вилкой кусочек блюда, нужно тщательно прожевать предыдущий. А пока ты жуешь, вилка лежит на столе, а не подбрасывает угли в топку, пардон, пищу в ротик. Казалось бы, просто, а вы попробуйте.

Соблюдайте гигиену сна

Чтобы худеть, не нужно жить в спортивном зале! Нужно питаться чистой по составу пищей и соблюдать режим сна: ложиться до 23:00, вставать не позже 7 утра. В спальне перед сном хорошенько зашторьте окна и проветрите, температура должна быть не больше 18 градусов, а гаджет спрятан подальше. Не зависайте в интернете, почитайте книгу или послушайте расслабляющую музыку. И еще одна хитрость - с начала карантина завяжите ниточку на талии, не сильно сдавливающую, но и не свободную. И снимите, когда домашние каникулы закончатся. Она не даст объестся и все будет под контролем!

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Главное — не паниковать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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