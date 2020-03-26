2020-03-26T20:48:51+03:00
Общество

Министр здравоохранения: « В Коми нет ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции»

Он опубликовал пост в ответ на распространение в соцсетях документов о смерти 83-летней пациентки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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В соцсетях продолжают блуждать сообщения о первой смерти от коронавируса в Коми. Источники пишут, что в горбольнице Эжвинского района Сыктывкара, где накануне выявили 6 заболевших COVID-19, скончалась инфицированная 83-летняя пациентка. Информация даже подкреплена документами с описаниями болезни. Министр здравоохранения региона Дмитрий Березин распространил сообщение, что она не соответствует действительности.

- Я официально заявляю, на данный момент в Коми нет ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции! Так же как никто не собирался и не собирается закрывать от внешнего мира Эжву! Да, есть два выявленных и подтвержденных случая заболевания в Эжвинской больнице. Один пациент наблюдается на дому, второй находится на лечении в Республиканской инфекционной больнице. Состояние обоих удовлетворительное, - отметил Дмитрий Березин.

Эмоциональное сообщение министра завершилось призывом беречь себя и не распространять информацию, которая может не соответствовать действительности.

- Я искренне прошу вас, помогайте нам: исполняйте рекомендации Минздрава и Роспотребназдзора, доверяйте только официальной информации и не участвуйте в той бредовой истерии, которая творится в слуховой среде и интернет-комментариях! - подытожил он.

Кстати, вчера в соцсетях тоже сообщали о смерти врача от коронавируса. Официальные источники опровергли эту информацию: пациент жив, состояние его среднетяжелое.

Официальная информация о ситуации по коронавирусу в Республике Коми размещается в разделе на официальном портале региона: /left/covid19/. Следить за ситуацией можно также с помощью сервиса онлайн консультаций по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции. Чат-бот доступен в социальных сетях «ВКонтаке» и Viber.

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Эту тему обсудили на сегодняшнем заседании (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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