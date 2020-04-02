Депутаты Госсовета Коми об отставке Гапликова: «Все, что ни делается, - к лучшему»

Отставка главы Коми Сергея Гапликова стала полной неожиданностью для всех жителей Коми, в том числе и для депутатов Госсовета, которые работали с ним без малого пять лет. В беседе с корреспондентом «КП-Коми» народные избранники оценили решение губернатора: одни не скрывали радости, другие - досады, третьи осторожно избегали комментариев.

В большинстве своем опрошенные депутаты Госсовета считают, что отставка первого лица региона - проявление неспособности справиться с трудной ситуацией в регионе. Они полагают, что коронавирус стал катализатором принятия трудного решения.

Олег Михайлов всегда называл Сергея Гапликова гостролером

- Последней каплей стало то, что Коми оказалась в лидерах по новым заболеваниям коронавируса, это показало развал регионального здравоохранения. В итоге это вылилось в отставку. Вообще, его нужно привлечь к ответственности за надругательство над республикой, - выразил свое мнение депутат Госсовета и представитель фракции КПРФ Олег Михайлов.

Депутат Владимир Жариков не стал оценивать отставку главы, потому что это «сложная тема, требующая осмысления и анализа». Однако он связывает большие надежды с пришедшим на смену Сергею Гапликову Владимиром Уйбой.

- Я хочу, чтобы новый глава полюбил наш край так, как мы его любим. Он врач-эпидемиолог по образованию! Значит нашей медицине будет уделено максимальное внимание. Мы, депутаты, его поддержим в это непростое время. Особенно это важно для моего родного Эжвинского района, где сейчас критичная ситуация по коронавирусу, - поделился Владимир Сергеевич.

Владимир Жариков связывает большие надежды с приходом нового губернатора, который, как известно, по профессии - врач-эпидимиолог

Депутат Геннадий Горбачев не скрывает своей радости по поводу отставки Сергея Гапликова. Народный избранник отмечает, что экс-глава не смог выстроить эффективную работу с законодательным органом. Все произошедшие перемены - к лучшему. Он верит, что новый человек (Владимир Уйба) не будет бороться с Госсоветом, а станет с ним сотрудничать.

- Как я могу относится к человеку, который управлял нашей республикой вахтовым методом? Сергей Гапликов не умел и не хотел выстраивать нормальные и эффективные рабочие отношения с законодательным органом Коми. Он не понимал, что сильная власть - это когда исполнительная и законодательная власть идут плечом к плечу и работают на благо всех жителей республики. Цель у нас одна - увеличить благосостояние наших граждан. Я, кстати, многим обещал, что в день отставки губернатора буду танцевать на Стефановской площади. Правда, я не могу этого сделать, так как режим карантина, а пропуска у меня нет, - отметил Геннадий Федорович.

Депутат Госсовета Екатерина Дьячкова пока не может уложить в голове факт отставки: так быстро все произошло. Однако, по ее мнению, уход с поста в трудную минуту коронавирусной борьбы - это нечестно по отношению к жителям Коми.

Екатерина Дьячкова не рада отставке губернатора

- Я считаю, что сегодняшняя отставка - проявление трусости. Ну не справился, но так нужно же бороться… В такой тяжелый период разве можно принимать такие непростые решения? Ситуация в Коми сложная, нужно быть крайне осторожными и принимать самые строжайшие меры: коронавирус может коснуться каждого. Довести до сознания людей сложно. Но уход в такой сложный период просто неуместен, - поделилась мнением Екатерина Валериановна.

Кстати, 2 апреля запомнится как день отставок в регионе. В этот день о сложении полномочий заявили Игорь Орлов, который запомнится негативными решениями по поводу стройки на Шиесе, и руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Отметим также, что на место Сергея Гапликова назначили Владимира Уйбу - заслуженного врача РФ, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, врача-эпидемиолога, отца пятерых детей.

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