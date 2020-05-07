2020-05-07T09:55:14+03:00
Общество

Константина Ромаданова окончательно признали единственным участником «ОПС Гайзера»

Экс-зампред правительства Коми теперь не может обжаловать приговор ни в одном из российских судов
Дарья ЮДИНА
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Константин Ромаданов стал единственным участником "ОПС Гайзера"Константин Ромаданов стал единственным участником "ОПС Гайзера"
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Бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов признали единственным фигурантом «дела Гайзера», осужденным за участие в организованном преступном сообществе. Он получил семь лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Об этом пишет ИА «БНК».

Его надзорную жалобу на приговор в Верховном суде отклонили. Приговор экс-зампреду правительства от 31 мая 2018 года Замоскворецкого суда Москвы прошел проверку во всех инстанциях. Его больше нельзя обжаловать в отечественных судах.

Сейчас из более двух десятков фигурантов «дела Гайзера» только Константина Ромаданова признали виновным по статье 210 УК РФ — участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Другие фигуранты громкого дела по этой статье были оправданы либо освобождены от уголовного преследования по причине добровольного выхода из ОПС. К последним относится Юрий Бондаренко и возможно экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов.

Бывший зампред республиканского правительства пошел на сделку со следствием и дал показания на высокопоставленных в прошлом чиновников республкии: например, экс-главу службы по тарифам Илью Первакова, экс-директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александра Сердитова, экс-председателя Избиркома Коми Елену Шабаршину. Несмотря на помощь следствию Константин Ромаданов сейчас проходит подозреваемым еще по четырем уголовным делам.

Напомним, в мае 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в участии в ОПС, получении взятки и отмывании преступных доходов. Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в 170 миллионов рублей. Дело Константина Ромаданова было выделено из «дела Гайзера» в отдельное производство.

Защита и осужденный считают это наказание слишком строгим, учитывая помощь Константина Ромаданова следствию и назначенное наказание фигурантам основного дела в отношении экс-главы республики Вячеслава Гайзера.

Президиум Мосгорсуда в октябре 2019 года отменил приговор Константину Ромаданову, направив дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы, однако Верховный суд РФ в декабре прошлого года вновь отправил дело в кассационную инстанцию — на этот раз во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Верховный суд России 6 февраля по представлению Генпрокуратуры отменил решение президиума Московского городского суда и засчитал решение суда первой инстанции как вступившие в законную силу.

Адвокат Алексей Алешкин с этим решением не согласился и подал жалобу на имя председателя Верховного суда России. Защитнику экс-зампреда правительства отказали в передаче дела на рассмотрение.

Вероятно Константин Ромаданов этапирован в исправительную колонию в Псковской области, где продолжает отбывать назначенное ему наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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