Верховный суд Коми рассмотрит дело экс-главы избиркома

В следующий вторник, 12 мая, Верховный суд Коми рассмотрит дело бывшего председателя республиканского избиркома Еленый Шабаршиной, которую на шесть лет посадили за взяточничество. Об этом сообщает БНК.

Шабаршина получила взятку от заместителя главы Коми Алексея Чернова за действия на посту председателя республиканского избиркома. Ежемесячно ей передавалось по 60 тысяч рублей с декабря 2010 по август 2015 года. За это осужденная предоставляла замглавы Коми, ответственному за политическую ситуацию в регионе, и его доверенным лицам оперативную информацию о ходе выборов: о выдвижении кандидатов, получении жалоб, итогах голосования.

Первоначально Шабаршиной инкриминировали получение взятки в размере 6 миллионов рублей, которые она, как посчитало следствие, получила, начиная с ноября 2006 года. Однако суд пришел к выводу, что регулярная передача денег Шабаршиной началась лишь в конце 2010 года. Причем в передаче денег были перерывы, связанные с отпусками и командировками взяткодателя.

19 сентября 2019 года Сыктывкарский городской суд признал экс-председателя избиркома виновной. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в 1,56 миллиона рублей и конфискацией 1,56 миллиона рублей суммы взятки, а также запретом занимать определенные должности на два года. Экс-чиновница была взята под стражу в зале суда.

В октябре стало известно, что бывший председатель избиркома Коми решила добиваться отмены приговора. Она не согласна с изменением ей меры пресечения с залога в сумме 2 миллиона рублей на заключение под стражу, а также оспаривает сумму штрафа и запрет занимать определенные должности.

Первоначально рассмотрение дела в Верховном суде Коми назначалось на 7 апреля. Однако из-за мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции суд не состоялся. В итоге заседание назначили на следующий вторник, 12 мая.