2020-03-27T14:23:50+03:00
Общество

Где в Коми проводят тесты на коронавирус

Кому назначают обследование
Дарья ЮДИНА
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Кому нужно обязательно пройти на коронавирус в КомиКому нужно обязательно пройти на коронавирус в КомиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Коми тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Лаборатория работает с максимальной нагрузкой: по состоянию на 27 марта 2020 уже проведено 1379 исследований на COVID-2019. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Коми.

Медицинские работники назначают человеку в обследование, если он вернулся из эпидемиологически неблагополучных стран и регионов, общался с вернувшимися оттуда людьми или заболевшими, а также при наличии признаков ОРВИ и пневмонии.

Управление Роспотребнадзора вместе с Минздравом раздумывает над тем, чтобы привлечь к организации тестов региональные медучреждения, имеющие соответствующее оборудование, персонал и допуски Также ведется работа по созданию необходимого запаса расходных материалов и тест-систем.

Напомним, что сейчас в Коми зарегистрировано два заболевших коронавирусом. Первый заболевший выздоровел. Под наблюдением медиков находится больше тысячи жителей республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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