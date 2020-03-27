2020-03-27T14:22:23+03:00
Общество

Медработников и пациентов больницы в Эжве проверяют на коронавирус

Сейчас все находятся на карантине
Дарья ЮДИНА
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Сейчас больницу в Эжве закрыли на карантинСейчас больницу в Эжве закрыли на карантинФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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Медработники и пациенты городской больницы в Эжве находятся на двухнедельном карантине. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

В связи с выявлением в городской больнице Эжвинского района двух подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 25 марта Управление Роспотребнадзора провело в учреждении карантинные мероприятия. У всех медицинских работников и пациентов учреждения незамедлительно были взяты анализы для определения коронавирусной инфекции. В этот же день ведомство выпустило предписание о наложении карантина на первый корпус больницы.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, Управление Роспотребнадзора по региону сегодня выпустило предписание о наложении карантина на 14 дней и на второй корпус городской больницы Эжвинского района.

Как рассказал министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, до сегодняшнего дня больных с внебольничными пневмониями принимал именно этот корпус, ввиду чего потоки пациентов были переориентированы.

- Пациенты с внебольничными пневмониями (не коронавирусными) госпитализируются в Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий. Пациенты госпиталя, которые сейчас там находятся на лечении, выписываются домой, а кто желает - переводятся в социально-оздоровительный центр «Максаковка», – пояснил Дмитрий Березин.

Поликлиническими службами в постоянном режиме продолжается наблюдение за лицами, прибывшими из-за рубежа. Под наблюдением находятся 1132 человека. Все ранее взятые анализы у пациентов дали отрицательный результат.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми на сегодняшний день, инфицировано два человека, один выздоровел и выписан из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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