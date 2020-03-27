В Коми с 28 марта закроют непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения

В субботу, 28 марта, в Коми на неделю закроют все непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Согласно указу руководителя региона Сергея Гапликова, уже с полуночи 28 марта до 0.00 5 апреля в Коми прекратят свою работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания. Исключением станет обслуживания на вынос, а также доставка заказов. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и иные предприятия питания, где питаются работники организаций.

В Коми также приостановят работу объекты розничной торговли, торговые и торгово-развлекательные центры. Исключением станут аптеки, продуктовые магазины и точки, где можно купить товары первой необходимости. В регионе закрываются салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и другие подобные объекты.

Кроме того, в республике приостанавливается работа досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных организаций. Под запрет также попадают ночные клубы (дискотеки), кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры и другие развлекательные и досуговые заведения.

Решение о необходимости введения дополнительных ограничительных мер было принято сегодня, 27 марта, на заседании Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова провёл первый заместитель Председателя регионального Правительства, заместитель руководителя Штаба Михаил Порядин.