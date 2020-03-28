Из-за коронавируса в Коми отложили сроки проведения ЕГЭ

В связи с угрозой распространения коронавируса в Коми и по всей стране перенесли сроки проведения единого государственного экзамена. Соотвествующее решение Министерство просвещения России.

Как передает РБК, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня. Девятиклассники начнут сдавать основного государственный экзамен с 9 июня. До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. Досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, а дополнительный — с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа сдачи ОГЭ было назначено на 22 мая.

При этом ранее в Рособрнадзоре заверили, что планов переноса основного этапа сдачи ЕГЭ нет.

– У нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять, – сказал тогда временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев.