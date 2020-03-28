2020-03-28T20:19:41+03:00
Общество

Известная ухтинка Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Поклонники заподозрили известную пару в разводе
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Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье. Пентхаус располагается на 24 сотках в элитном поселке Шато Соверен неподалеку от Новорижского шоссе. За хоромы площадью 750 квадратных метров новым владельцам придется выложить 140 миллионов рублей.

Поклонники известной четы заподозрили супругов в желании развестись. Дело в том, что певец и модель продают свой шикарный коттедж. Объявление о продаже апартаментов можно найти на одном из сайтов элитной недвижимости. За жилье площадью 750 квадратных метров покупателю придется выложить 140 миллионов рублей. При этом Самойлова и Джиган год назад купили дом мечты за 119 миллионов.

Очевидно, продажа дома связана с недавними выходками 34-летнего Джигана. После рождения сына Давида 18 февраля 2020 года музыкант стал вести себя странно. Рэпер загремел в рехаб. По возвращении в Москву некогда примерный отец вместо того, чтобы сидеть на карантине, закатил вечеринку. А потом стал играть с дочерьми в опасные игры. Он посвящал девочек в рыцари ножом, а потом учил метать холодное оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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