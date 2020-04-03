Георгий Мойсеенко: «Уходить надо было раньше»

Кажется, что отставка руководителя региона отодвинула на второй план новости о коронавирусе в Коми.

Напомним: вчера Сергей Гапликов заявил о сложении с себя полномочий: «Я принял решение сложить полномочия главы Республики Коми. Это моё решение. Оно принято после долгих и серьёзных размышлений. Я считаю его единственно верным, - говорил в своём кабинете на Стефановской площади Гапликов. - Хочу сказать спасибо каждому жителю республики за то, что почти четыре года назад вы поддержали меня и избрали главой республики. Спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность … Не буду скрывать, работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной... Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения...».

Политолог Георгий Мойсеенко прокомментировал это заявление:

- На переправе коней не меняют. Глава региона — это ответственное лицо. Считаю, что в сложившийся ситуации (массовое заражение коронавирусной инфекцией в горбольнице Эжвинского района Сыктывкара — Ред.) Гапликов чисто по-человечки поступил неправильно. Да и вообще сомневаюсь, что это действительно было его решение.

По мнению политолога, правдоподобнее бы выглядела «отставка по собственному» в тот момент, когда Сергея Гапликова об этом просили жители республики. «Весомая часть людей в регионе давно ждали отставки главы, и ему следовало бы прислушаться к мнению трудящихся. Но уходить надо было раньше», - отметил Мойсеенко.

Более того, политолог проанализировал построение прощальной речи управленца и пришёл к выводу, что решение об отставке было принято не самостоятельно:

- Сама психология объяснений указывает, что он не принимал решение об уходе. Ситуация в Эжве — это не причина ухода, а повод.

Георгий Мойсенко уверен, что новый руководитель Коми должен извлечь уроки из ошибок предшественника, чтобы не наступить на те же грабли. «Не допускать неуважения к жителям региона: Гапликов то называл нас «замороженными», то пытался заставить жить как в Европе, - вспомнил политолог высказывания отставного управленца. - Новому главе важно наладить согласие между властями и народом. Гарантировать прозрачность во всех своих шагах».

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