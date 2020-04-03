Виталий Лаженцев: «Коми нужен доморощенный руководитель»

Этот апрель жители Республики Коми запомнят надолго. На фоне пандемии коронавируса, внезапного отпуска и масштабной самоизоляции наш регион вдруг лишился главы.

Без громких слов Сергей Гапликов попросил у жителей региона прощения, пожелал здоровья и покинул таёжный край.

Врио Главы Коми Кремль назначил Владимира Уйбу. Очевидно, что это временное решение. Кто будет руководить регионом на постоянной основе пока неизвестно.

Сами виноваты

Доктор географических наук, экономист Виталий Лаженцев считает, что во главе нашей северной республики должен встать доморощенный управленец. Но пока такой кандидатуры в регионе нет. И в этом виноваты мы сами.

- В след уходящему плохие слова говорит не принято. Но пример с Сергеем Гапликовым наглядно показала, что назначенный Москвой руководитель не понял ни специфики нашей республики, ни условий, в которых мы живём, - отметил учёный.

По словам Лаженцева, мы, жители региона, сами виноваты в том, что не смогли вырастить в своих рядах грамотных руководителей. «В истории региона есть достойные примеры хороших руководителей: Иван Павлович Морозов, Юрий Алексеевич Спиридонов. Катавасия с управленцами началась с Торлопова, когда крупные государственные активы перешли в частные руки. Такого быть не должно».

Учёный уверен, что сообществу республики пора встряхнуться и растить кадры на местах. Так, общественному движению коми народа «Коми войтыр», Общественной палате Коми нужно переоценить человеческий ресурс в своих рядах и воспитывать достойных кандидатов.

- Тогда и варяги перестанут наскоками управлять регионом, - заключил учёный.