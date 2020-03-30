2020-03-30T10:30:00+03:00
Общество

Игорь Гурьев считает, что Воркуту нужно полностью закрыть на карантин

Глава местной администрации дал комментарий по этому поводу на своей странице
Дарья ЮДИНА
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Мэр Воркуты Игорь Гурьев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
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Воркута город, куда приезжают поработать вахтовым методом жители других регионов и стран ближнего зарубежья. Жителей заполярного города беспокоит ситуация с коронавирусом в Коми, поэтому они предложили тщательнее контролировать вопрос с вахтовиками. Мэр Игорь Гурьев поддержал их.

- Воркута первый город в Коми, где неделю назад закрылись на карантин все муниципальные учреждения, включая спортивные и культурные. Первые комментарии горожан были негативными, но в итоге вся республика приняла такие же меры. Я за кардинальные решения, чтобы не пришлось потом нагонять. Нагонять будет сложно. Я за то, чтобы полностью закрыть Воркуту, объявив карантин. Конечно, снабжение людей товарами первой необходимости при этом не должно быть нарушено. Сейчас сотнями уезжают и приезжают в город, и для Воркуты это опасно. Вахтовики приезжают из ДНР, ЛНР и самой Украины, — отметил Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте».

Глава администрации отметил, что работа не прекращаются: фейковую информацию опровергают, гражданам сообщают правдивые факты. Отдельно Игорь Гурьев похвалил руководство швейной фабрики, которое оперативно наладило производство медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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