Министр здравоохранения Коми о коронавирусе: «Скоро не будет хватать ни медиков, ни коек, если не отнестись к ситуации ответственно»

Очаг распространения коронавирусной инфекции в Эжвинской больнице локализован и находится под контролем, о чем сообщили в Минздраве Коми. Врачи отмечают, что их усилия будут тщетны, если жители региона не прислушаются к рекомендациям Роспотребнадзора и не будут сидеть дома.

- Приняты меры, чтобы локализовать очаг и не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Все четыре новых случая по заболевшим – это люди, которые находились под медицинским наблюдением. У всех больных и медицинского персонала взяты пробы на коронавирус. Больница продолжает функционировать. Персонал выполняет свою работу, как и прежде, но в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции не покидают больницу, так же как никто не допускается внутрь учреждения. Пробы направлены на анализ, ждём результатов, - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Игорь Маклаков

Пациентов, которые выздоровеют по основному заболеванию, и у которых будут отрицательные анализы на коронвирусную инфекцию, выпишут и переведут на самоизоляцию либо в обсерватор, если нет возможности самоизолироваться у себя дома. По пациентам, у которых обнаружен коронавирус решение о дальнейшем месте лечения будет приниматься в зависимости от клинической картины.

- Очаг распространения коронавируса в Эжвинской горбольнице купирован и находится под нашим полным контролем, - заявил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. – Мы делаем всё, чтобы уберечь жителей республики от этой заразы. Но я не знаю, какие ещё слова нужно подобрать, чтобы сами люди наконец осознали, насколько серьезной является ситуация с коронавирусом. Это не шутки! Если люди не поймут, что угроза их жизни и здоровью реальная, не будут соблюдать наши рекомендации, то усилия, которые сейчас предпринимаются для их защиты, будут безрезультатны. Вирус стремительно распространяется, это видно по другим странам. И если не отнестись к этому ответственно, то уже скоро нам не будет хватать ни медиков, ни больничных коек.

Напомним, что в Коми всего подтверждено 7 случаев заболевания: это жители Сыктывкара, находившиеся на лечении в городской больнице Эжвинского района. Один случай является завозным (заболевший выздоровел и выписан), 6 человек зарегистрированы в очаге инфекции.

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