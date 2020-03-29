2020-03-29T13:44:26+03:00
Общество

В Коми зафиксировали четыре новых случая коронавируса

Ранее сообщалось о двух инфицированных
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Всего в стране зафиксировали 270 новых случаевВсего в стране зафиксировали 270 новых случаевФото: Андрей АБРАМОВ
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За последние сутки в Коми зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за последние сутки в России зарегистрировали 270 подтвержденных случаев коронавируса. Как уточнили в Роспотребнадзоре, это произошло в 26 регионах. Больше всего новых пациентов оказалось в Москве. За сутки в столице заразились коронавирусом 197 человек.

Эти люди в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Людей, которых контактировали с пациентами, поместили под наблюдение.

– Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека, – говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением в Коми находится 1965 человек, в том числе. 1030 из них прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, а еще 935 контактировали с заболевшими. Кроме того, 23 человека госпитализировали с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 56 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ранее сообщалось, что в Коми инфицировано два человека. Первый заболевший житель республики выздоровел, его выписали из больницы.

С 28 марта по 5 апреля включительно в Коми ввели дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса, касающиеся приостановления работы предприятий общепита, развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Соответствующий указ подписал глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель региона также обратился к жителям республики.

– Дорогие земляки! Буду предельно откровенен с вами – в ближайшее время статистика по коронавирусу будет, к сожалению, расти. И это факт! Поэтому мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы защитить себя, наших родных и близких, – сказал Гапликов.

Он призвал жителей Коми соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, а также ограничиьь по возможности тесные объятия и рукопожатия. При симптомах гриппа и ОРВИ Гапликов посоветовал вызывать врача на дом. Глава Коми также призвал во время рабочей недели не выходить на улицу без явной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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