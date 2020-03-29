2020-03-29T16:26:02+03:00
Общество

Нарушителям карантина в Коми грозит административная и уголовная ответственность

На этом в регионе попались около 100 человек
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Режим самоизоляции не соблюдает более трети людей, вернувшихся из-за границыРежим самоизоляции не соблюдает более трети людей, вернувшихся из-за границыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нарушителям карантина в Коми грозит административная и даже уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Главный государственный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова отметила, что режим самоизоляции не соблюдает более трети людей, вернувшихся из-за границы. При этом им оплачивается больничный, выданный в связи с карантином.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми Владислав Мингела отметил, что в субботу полицейские, а также сотрудники МЧС и Минтруда по месту жительства проверили 416 граждан. Четверть от этого количества людей нарушали режим. Мингела отметил, что это данные, не учитывающие тех, кого проверял Роспотребнадзор и Минздрав.

– Республиканский межведомственный оперативный штаб напоминает: за нарушение режима самоизоляции грозит штраф, за распространение новой коронавирусной инфекции наступает уголовная ответственность, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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