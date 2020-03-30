2020-03-30T12:54:19+03:00
Общество

В Коми подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали ещё 302 случая заражения Covid-19. Общее число заболевших — 1836
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - врачи скорой помощи в защитных костюмахНа фото - врачи скорой помощи в защитных костюмахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая COVID-19 в 35 регионах, сообщили в оперативном штабе. Из них 15 новых случаев зарегистрировано в Республике Коми. Судя по сводной таблице, наш регион снова в лидерах по нововыявленным случаям - республика вторая после Москвы.

В целом, Коми в пятерке «лидеров» по количеству инфицированных, гласит сайт «Стопкоронавирус». По состоянию на 30 марта в регионе выявили 22 заболевших коронавирусом.

Данные с сайта стопкоронавирус

Данные с сайта стопкоронавирус

Напомним, что еще вчера министр здравоохранения региона Дмитрий Березин отметил, что очаг заражения в Эжвинской больнице купирован, находится под контролем медиков. Но чтобы меры по сдерживанию вируса были эффективны, горожане должны сидеть дома. Дорогие читатели, мы присоединяемся к рекомендациям Минздрава - берегите себя и близких, сидите дома.

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Сейчас за ними наблюдают медики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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