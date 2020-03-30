Diamond Princess по-Коми: 15 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Эжвинской больнице

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что все 15 нововыявленных случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Эжвинской больнице. Все инфицированные - под наблюдением, а эпидемиологическое расследование контактных лиц продолжается. Пока же пациенты больницы томятся в ожидании окончания карантина

Пациенты «Diamond Princess по-Коми»* в беседе с корреспондентом «КП-Коми» говорят о том, что у всех обитателей медучреждегия взяли первичные анализы на коронавирус. «Пришли первые результаты анализов, у большинства — отрицательные, но есть и положительные», — рассказал Константин, один из пациентов эжвинской больницы.

В целом, обстановка в больнице далека от спокойной. Пациенты рассказывают, что санитарки без устали обрабатывают коридоры больницы. Медсестрам тоже приходится несладко, они сутками на ногах, у многих случаются истерики. Больше всех людей мучает неопределенность и страх заражения. Вишенка на торте - отсутствие элементарных благ цивилизации. «Такое счастье как туалетная бумага и бумажное полотенце — это роскошь», - добавляет Константин.

Отметим, что по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на 30 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом: один случай является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции. Еще вчера министр здравоохранения региона Дмитрий Березин отметил, что очаг заражения в Эжвинской больнице купирован, находится под контролем медиков. Но чтобы меры по сдерживанию вируса были эффективны, горожане должны сидеть дома. Дорогие читатели, мы присоединяемся к рекомендациям Минздрава - берегите себя и близких, сидите дома.

* Еще недавно весь мир следил за тем, как судно Diamond Princess стояло на карантине в Йокогаме близ Японии. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого в конце января обнаружили коронавирус COVID-19.На 26 февраля положительные случаи инфицирования были подтверждены у 705 из 4061 пассажиров. 1 марта 2020 в Йокогаме на землю сошли последние 130 человек, они направлены на двухнедельный карантин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Установили имена всех пассажиров, ехавших в поезде Воркута-Москва вместе с заболевшей коронавирусом студенткой

Сейчас за ними наблюдают медики (подробности).